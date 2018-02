Ha trovato il suo primo gol nei professionisti, castigato la Pistoiese a domicilio e regalato all’Olbia il primo successo del 2018 e il ritorno alla vittoria in trasferta dopo 8 ko consecutivi. Per Christian Silenzi, una partita da incorniciare: “Questi tre punti sono meritati e ci danno morale e positività per ripartire di slancio. Dobbiamo continuare a mettere in campo questa personalità e questa aggressività perché a Siena vogliamo ripeterci e portare a casa un risultato positivo”.

La Pistoiese è una squadra ostica, l’averla rimontata è un’impresa di riguardo: “Ci aspettavamo un avversario duro e forte e così è stato. Siamo stati caparbi e aggressivi e, di testa e di cuore, nella ripresa ci siamo presi questo successo che volevamo fortemente”. Una battuta sulla prima rete in carriera: “Nonostante un controllo non perfetto, sono riuscito a recuperare la posizione a fare gol. Sono molto felice”.

