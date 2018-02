Un principio d’incendio è scoppiato nel capannone di una ditta che si occupa di smaltimento di rifiuti ferrosi in via Bergamo, a Pioltello (Milano). I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e sul posto è stato inviato il nucleo Nbcr per accertare eventuali rischi per l’ambiente. Non si registrano feriti o intossicati.

Commenti

comments