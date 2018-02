Il Consorzio Stabile per la Distribuzione (COFIDI) in riferimento alla segnalazione ricevuta dalla Società A. Menarini ha comunicato il ritiro, a scopo precauzionale, di un lotto di un antiasmatico nella seguente confezione: lotto 5K8W scad. 04/2019 della specialità medicinale Aliflus*DISKUS 50+250 INAL 60D – AIC 034463051.

Il ritiro precauzionale del lotto sopra indicato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è legato ad un difetto produttivo che piò avere impatto su un ridotto numero di unità che potrebbero non erogare tutte le dosi previste dal device.

Aliflus è indicato nel trattamento regolare dell’asma in pazienti non adeguatamente responsivi al trattamento con corticosteroidi per via inalatoria e Beta 2 agonisti al bisogno ed in pazienti che necessitano di trattamento a lunga durata d’azione.

