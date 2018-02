I segni di Fuoco, dinamici e intraprendenti, trascorreranno giornate positive, sia in ambito professionale che amoroso. Le coppie vivranno momenti magici insieme, anche se non mancheranno battibecchi ed incomprensioni che sembreranno raffreddare l’unione soprattutto dei nativi che hanno legami solidi e duraturi. La mente è creativa, una vera e propria esplosione di idee feconde. Novità per chi è in cerca del primo impiego. Passiamo ai segni di Terra. Si apre una fase intensa, profonda, ove si raccoglieranno i frutti di quanto faticosamente seminato. Arriveranno gradite sorprese, soddisfazioni che riempiranno le giornate di gioia. In amore, si profila un periodo davvero ricco, costellato di ritorni, riconciliazioni, progetti pronti a prendere forma. Non sono da escludere colpi di fulmine oppure chiarimenti accarezzati da tempo con un ex. Eccoci, invece ai segni d’Aria. In arrivo giornate creative, intense, ove non ci sarà spazio per annoiarsi. Si potranno programmare nuovi progetti oppure obiettivi professionali che aiuteranno chi ha voglia di cambiare o battere nuove piste. Il miglioramento delle relazioni interpersonali aiuterà i single ad effettuare nuove conquiste. E per finire i segni d’Acqua. Periodo magico per le coppie così come per i single che potranno lanciarsi, senza remore, in avventure pronte a lasciare il segno. Sono in arrivo flirt passionali, romantici, degni di essere vissuti. In ambito lavorativo, saranno strette amicizie che si riveleranno molto proficue. In arrivo riconoscimenti e lodi, conferme contrattuali e novità da tutte da vagliare. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: settimana vivace, ricca di bellissime novità, soprattutto per chi è single e pronto ad innamorarsi dopo una storia sofferta, logorata dall’abitudine. Un pizzico di nervosismo di fondo caratterizzerà le coppie ben collaudate che saranno messe alla prova. Se è vero amore, però, non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’Eros si fa caldo ed appassionante ed aiuta a non spegnere la voglia di stare insieme, di giungere a chiarimenti e riappacificazioni. Chi sta attraversando un periodo complesso, di crisi, deve prendersi il tempo giusto per riflettere, per non trarre conclusioni affrettate. Lasciate che chi è interessato a voi comprenda il valore della vostra assenza. Venere sprona i cuori solitari a viaggiare per incrociare nuovi sguardi.

Lavoro: in ufficio, cercate di essere meno aspri con colleghi e collaboratori. Rischiate di essere fraintesi. Si apre una fase intensa e feconda per la carriera. Si riaccende l’ambizione, la determinazione e l’oroscopo annuncia l’arrivo di gratificanti proposte, anche dall’estero, per chi è in attesa del primo impiego. Coltivate le vostre passioni. Non rannicchiatevi nell’abitudine che è pronta a bloccare il vostro estro creativo. Il passaggio di Urano porta novità da cogliere al volo. Verso il week-end avvertirete una forte stanchezza. Staccate la spina. Servirà a riprendervi per affrontare, con la giusta carica, gli impegni dei prossimi giorni! Nell’ambito di una trattativa oppure di un accordo, badate a non abbassare la guardia. C’è chi è pronto a fare buon viso a cattivo gioco con voi.

Toro

Amore: si apre un periodo intenso, emozionante, interessante per le coppie in procinto di coronare un sogno d’amore. Non vi sono nubi all’orizzonte, ma solo tanta voglia di stare insieme, di pianificare un viaggio, una vacanza, di coltivare un progetto professionale insieme. I pianeti aiutano a rendere possibile un sogno con la persona amata accarezzato da tempo! Il partner sarà concreto ed affidabile ed apprezzerete moltissimo questo suo lato caratteriale. Marte sprona i single a prendere maggiormente l’iniziativa per chiudere il mese in bellezza con novità interessanti da raccontare ad amici e parenti. Le coppie che vivono un amore a distanza vivranno giornate più distese e tranquille rispetto ai mesi addietro. Possibile ritorno di fiamma con una persona conosciuta durante l’autunno.

Lavoro: soddisfazioni e gratificazioni consentiranno di attutire la stanchezza che, in certe giornate, sembrerà prendere inesorabilmente il sopravvento. A ridimensionarla, ci saranno le lodi del capo e dei superiori e se lavorate in proprio, dei vostri affezionati clienti. La strada che avete intrapreso è quella giusta e presto le stelle ve ne daranno ulteriore conferma. Marte vi rende dinamici, intraprendenti, pronti a prendere in considerazione nuovi progetti professionali. Le stelle consigliano, però, di non lanciarvi a capofitto in quelle proposte che, invece, meritano tutta la vostra attenzione. Prima di accettare un impiego, valutate bene gli introiti, i pro ed i contro. Una coincidenza fortuita svelerà una verità a lungo taciuta da un collega.

Gemelli

Amore: le relazioni che nasceranno in questo periodo saranno vere, forti, durature nel tempo. Con il partner si avrà voglia di divertirsi, di staccare la spina e viaggiare! Davanti a voi, si apre un momento di grande felicità che ben si discosta dalla bufera vissuta nel corso dello scorso anno. I single, invece, saranno colti alla sprovvista da incontri intriganti e ritorni di fiamma inaspettati. La vita sociale si fa intensa: l’oroscopo prevede un consistente aumento dei contatti. La malinconia, invece, sarà una costante che caratterizzerà i nativi che si sono separati o che hanno chiuso “una porta” importante. Attrazioni lampo aiuteranno a tagliare con il passato. Venere suggerisce di uscire con persone che coltivano le vostre stesse passioni per gettare le fondamenta di una amicizia in grado di tramutarsi “magicamente” in amore.

Lavoro: periodo caratterizzato da note positive per i nativi che hanno intrapreso un nuovo percorso lavorativo o che intendono apportare modifiche alla propria attività. Influenti conoscenze consentiranno di programmare nuovi obiettivi professionali e di ripartire alla grande dopo uno stop. Siate attenti e meticolosi quando c’è da prendere una decisione importante. E’ un buon momento per mostrare al capo la vostra determinazione e dimostrarla. Mettete in chiaro una volta per tutte una questione che è sia famigliare che professionale. La mente è agile e creativa. Sfruttate questo momento radioso per proporre idee vincenti. La posizione poco favorevole di Nettuno potrebbe creare qualche intoppo di natura pratica. Niente paura! Risolverete inghippi ed imprevisti grazie all’innato estro creativo che vi caratterizza.

Cancro

Amore: Venere vi guarda con occhi dolci ed aiuta le coppie a condividere momenti magici. In questo periodo, come svela l’oroscopo, possono nascere love story romantiche, tenere ma anche molto passionali. Purtroppo, non sempre chi abbiamo al nostro fianco è disposto a capirci al volo e gli astri, in queste giornate così calde e vibranti, lasciano ben sperare perché non sarà difficile comunicare con chi si ama. I single potranno contare su fascino e magnetismo per lanciarsi in conquiste molto promettenti, pronte ad avere seguito nelle prossime settimane. Tuttavia i cuori solitari non devono reprimere le emozioni per paura di non essere accettati. Le stelle, inoltre, prevedono il ritorno di un ex. E’ bene non dar credito a chi, in passato, si è rivelato incoerente. Spalancate gli occhi prima di dargli ancora fiducia.

Lavoro: seguite il vostro istinto in un progetto professionale che vi entusiasma molto. E non lasciatevi scoraggiare dagli ostacoli che incrocerete sul vostro cammino. La vita sociale si ravviva. Approfittate di meeting e riunioni per stringere nuove promettenti amicizie. Venere vi rende molto competitivi e ciò potrebbe acuire le gelosie già esistenti in ufficio. Non vi demoralizzate se un progetto stenta a decollare. L’oroscopo annuncia che presto raccoglierete i frutti del vostro sudore. Gli astri puntano i riflettori sulla vostra carriera che è pronta stabilizzarsi sempre più grazie alla tenacia che vi contraddistingue. Il cielo di fine febbraio è davvero propizio. In arrivo conferme contrattuali e svolte vantaggiose pronte a farvi ritrovare il sorriso.

Leone

Amore: Venere vi rende docili e mansueti, ma soprattutto molto riflessivi. Riuscirete a tirare le somme intorno ad una questione affettiva che vi sta particolarmente a cuore. La dissonanza di Marte, però, in certi momenti, procurerà piccoli cedimenti nei rapporti di lunga data che andranno rinsaldati puntando alla sintonia costruttiva, al dialogo sincero. E’ questa una settimana molto cruciale. L’oroscopo svela che ci sarà chi è pronto ad abbandonare un amore e chi, invece, è pronto a ricongiungersi con la persona amata dopo giornate di vento e burrasca. I single, invece, devono imparare ad ascoltare meno i pettegolezzi ed a fidarsi più del proprio intuito. Date retta all’attrazione di pelle e soprattutto, corteggiate chi vi piace facendolo sentire unico e speciale. Apprezzerà di certo!

Lavoro: i pianeti aiutano i nativi di ogni decade a concretizzare i loro sogni nel cassetto. Marte vi aiuterà a compiere passi da gigante ed a portare a termine gli obiettivi che vi siete posti in questo mese che è quasi agli sgoccioli. Urano crea occasioni inattese che andranno colte senza tentennamenti. Giove capriccioso crea qualche ristrettezza o difficoltà economiche. Ci saranno spese non preventivate che procureranno stress e tensione. Chi ha cambiato lavoro, e si sta inserendo pian piano in un nuovo ambiente, riceverà una inaspettata gratificazione. L’oroscopo annuncia che i pianeti offrono trattative molto vantaggiose, mentre chi è in cerca di un impiego creativo o in campo artistico, riceverà un gradito riscontro.

Vergine

Amore: le stelle annunciano innamoramenti, incontri promettenti pronti ad evolvere, a regalare bellissime emozioni. Chi è single potrebbe incrociare, ora più che mai, l’anima gemella. Forse, non si tratterà di una persona nuova, ma di una “vecchia” conoscenza che rivaluterete alla luce dei consigli che saprà darvi, di come si mostrerà in una situazione a cui tenete molto. Il movimento dei pianeti di questa settimana offre occasioni d’oro per riavvicinarvi ad una persona molto importante per voi e lo farete senza indugiare troppo, con particolare slancio emotivo. Previsti chiarimenti, ricongiungimenti, sorprese inattese. Le stelle spronano a non lasciarsi tentare dal passato e dalla nostalgia. Guardate al futuro con maggiore fiducia. Sarete premiati.

Lavoro: adotterete strategie innovative che vi consentiranno di eccellere, di farvi notare dal capo e di avere successo, soprattutto se lavorate in proprio. La mente è stimolata dai buoni propositi del nuovo anno che, meticolosi quali siete, intendete portare a termine senza indugi ed anzi, in tempi record. Un collaboratore è troppo distante dalle vostre idee e rischia di compromettere il vostro lavoro. Tirate le somme, prima che il rapporto possa andare incontro all’inasprimento. Capacità di pianificazione e controllo saranno messe duramente alla prova da scelte che richiederanno sforzi e aiuti. Di ostacoli insormontabili sul cammino ce ne sono veramente pochi, in arrivo gratifiche e riconoscimenti professionali.

Bilancia

Amore: il vostro giudizio, in certi momenti sarà offuscato dalla passione che vi porterà a compiere delle scelte affrettate. Se un rapporto non funziona più, meglio chiudere. I single, scrollandosi di dosso la paura di non piacere abbastanza, riusciranno ad intraprendere tenere e dolci conquiste. Marte infiamma i vostri cuori, consentendovi di incrociare sguardi intriganti. L’oroscopo annuncia che, a fronte di tutto questo entusiasmo, non mancheranno battibecchi e scambi di vedute molto accesi con una persona pronta a rivelarsi davvero immatura. Venere giocherellona stuzzicherà l’attrazione con un potenziale partner con il quale avrete poco da condividere a partire da stili di vita totalmente differenti, eppure vi intrigherà non poco.

Lavoro: alcuni transiti planetari renderanno la vita nell’ambiente lavorativo molto pesante, difficile. In altre parole, mal tollererete alcuni atteggiamenti dei vostri colleghi con il rischio di diventare fin troppo polemici. In compenso, è un periodo in cui verranno affrontati e superati diversi ostacoli, soprattutto di natura economica. Progetti in ambito artistico e creativo troveranno approvazione e successo. L’agenda richiede una attenta revisione degli impegni. Togliete tutto ciò che è superfluo. Molto favoriti viaggi e spostamenti utili a battere nuove piste. Marte aiuta i nativi confusi a predere una decisione e ad agire con scaltrezza. Mercurio stimola la comunicazione, consentendovi di entrare in contatto con persone molto influenti.

Scorpione

Amore: rivelate i vostri sentimenti alla persona che stuzzica già da un bel po’ il vostro interesse. Le stelle annunciano un periodo interessante per i sentimenti e la costruzione di rapporti solidi e duraturi. Le coppie giovani, invece, getteranno le fondamenta per una unione costruttiva. Molti nativi accarezzeranno e avvertiranno il desiderio di sperimentare una convivenza; altri, invece, inizieranno a progettare con il partner il grande passo. Chi è legato sentimentalmente e sta attraversando una fase un po’ critica deve prendere al più presto una decisione netta e chiara. E prestare molta attenzione alle passioni fatali, ai colpi di testa. Chi è in cerca di sentimenti autentici deve sapere aspettare il momento giusto senza rincorrere vanamente fuochi fatui. L’amore, quello vero, arriverà e vi stravolgerà!

Lavoro: rimboccatevi le maniche. E’ il momento di brillare, di dimostrare al capo quanto valete. Il periodo è ottimo per programmare nuovi inizi, pensare a nuovi fruttuosi investimenti o ancora, per rivalutare una proposta avanzata già da un po’ di tempo. Il mix planetario di questa settimana offre spunti interessanti per rimettersi in pista o per battere nuove strade. Grinta, tenacia e volontà saranno le vostre caratteristiche migliori. Con la spinta di Venere, ci saranno evoluzioni interessanti. Un cambio mansione, invece, andrà valutato alla luce dei suoi insiti pro e contro. Possibili trasferimenti e colloqui anche all’estero. Chi è in cerca di lavoro, deve allontanarsi assolutamente da chi promette e poi non mantiene. Concentratevi sulle vostre capacità e competenze. Presto in arrivo gradite notizie.

Sagittario

Amore: si apre una settimana intensa, molto fortunata per i nativi che sono intenzionati a guardare avanti ed a chiudere con un passato un po’ sofferto. Molti nodi verranno finalmente al pettine e consentiranno di risolvere questioni di una certa urgenza. I cuori solitari, grazie alla rinnovata fiducia nelle proprie capacità seduttive, riusciranno a vivere emozioni molto forti e coinvolgenti. Forse si tratterà di flirt di breve durata ma in compenso molto audaci e promettenti. Charme e sensualità sortiranno un effetto magico su di voi e vi renderanno molto attraenti. L’oroscopo, annuncia che, se pur con qualche difficoltà, riuscirete a ripristinare i contatti con una persona che, ormai, vi appariva indifferente.

Lavoro: periodo importantissimo per la carriera e soprattutto per i liberi professionisti che avranno la possibilità di dare una forma tutta nuova alla propria attività e di ottenere la giusta gratificazione nei compensi. Sono in arrivo buone nuove anche per chi è in cerca del primo impiego oppure è impegnato in un percorso formativo. In quest’ultimo caso, ci saranno esami e test da superare, il tutto verrà affrontato con la giusta dose di equilibrio, coraggio e determinazione. Lo spirito avventuriero che vi contraddistingue vi porta ad essere sempre insoddisfatti, a non accontentarvi mai e questo è un bene! Esplorerete nuovi interessanti orizzonti e fioccheranno proposte da persone che sapranno indirizzarvi verso la strada giusta.

Capricorno

Amore: l’Eros si fa intenso, vibrante, pronto a regalare emozioni uniche e speciali, indescrivibili. I single potranno sfruttare tantissime occasioni per vivere storie brevi ma molto coinvolgenti. Molte coppie andranno incontro a scaramucce e litigi su posizioni diverse, da rivedere che, per fortuna, avranno modo di risolversi tra le lenzuola. Calma e dolcezza riempiranno le giornate delle coppie giovani che avranno molto da pianificare insieme: dal grande passo al bebè. Venere accende la passione attraverso conversazioni profonde, intense. Perseverate negli incontri, non lasciate che certi discorsi restino a metà. Il doppio gioco di una persona legata al vostro passato vi ha ferito? Le stelle annunciano che è arrivato il momento di prendersi una bella rivincita.

Lavoro: Marte nel segno rende i nativi inquieti, agitati. Il clima in ufficio sarà, in certe giornate, molto teso e nervoso. Converrà scendere a piccoli compromessi con i colleghi per evitare di litigare. Cercate di essere più elastici e diplomatici, evitando di fossilizzarvi sulle vostre posizioni senza ascoltare anche il consiglio o il giudizio altrui. Per fortuna, prima dell’arrivo del week-end, la situazione migliorerà e riuscirete ad ottenere benefici inaspettati nonché gradite sorprese, quali rinnovi contrattuali oppure inaspettati avanzamenti. Affidabili e meticolosi quali siete, sarete molto apprezzati e riuscirete a cavarvela benissimo anche nelle situazioni apparentemente più complesse e complicate. La mente è in continuo fermento. Un progetto che ha subito una battuta d’arresto nei mesi addietro è pronto a spiccare il volo.

Acquario

Amore: il quadro astrale promette incontri bollenti, ricongiungimenti, ritorni di fiamma e passioni improvvise. Con il partner fioccheranno i momenti di intesa e di complicità che sortiranno un effetto magico sulla vostra vita di coppia, soprattutto se, nei giorni addietro, ci sono state incomprensioni e difficoltà. L’oroscopo annuncia che, proprio in questo periodo, molte unioni riusciranno finalmente a prendere forma, ad uscire dal grigiore degli scorsi mesi ed a rifiorire con la realizzazione di convivenze oppure di concepimenti. Restii quali siete ai rapporti stabili, questa volta, al flirt, preferirete di gran lunga coronare un fidanzamento! I vostri partner ideali? Senza ombra di dubbio Leone e Ariete!

Lavoro: qualcosa sta iniziando a cambiare in positivo ed è pronto a garantirvi bellissime soddisfazioni. Ci saranno mutamenti rapidi e repentini che andranno inseguiti in fretta altrimenti rischieranno di scapparvi di mano. L’oroscopo sconsiglia di inoltrarsi in affari poco chiari e di considerare, nell’ambito di un progetto, tutte le variabili possibili. Venere spinge i nativi creativi a coltivare maggiormente gli interessi artistici. In arrivo prospettive vantaggiose per chi è interessato a lavorare all’estero, soprattutto nel settore turistico. Molte pratiche burocratiche troveranno finalmente felice risoluzione. Le finanze, invece, vi faranno un po’ penare. Presto tutto si risolverà! Nel frattempo, organizzatevi al meglio. Evitate gli acquisti folli per mettervi al riparo dalle spese extra e soprattutto, effettuate un confronto tra più preventivi.

Pesci

Amore: nel rapporto di coppia nasceranno gelosie e battibecchi provocati da incomprensioni. Il mix astrale di questa settimana rivela che riuscirete a sedare litigi e diverbi avvolgendo la dolce metà nel vostro caldo e sincero abbraccio. Inviti improvvisi da parte di una persona che, a primo acchito era apparsa disinteressata, doneranno gioia e brio ai cuori solitari. Un legame d’amicizia, invece, è pronto a consolidarsi in qualcosa di stabile e costante. Suggestive percezioni apriranno gli occhi ai nativi che hanno perso la fiducia nell’amore, nei sentimenti veri e profondi. Conquiste dal forte feeling mentale saranno favorite da una Venere pronta ad esaudire tutti i vostri sogni nel cassetto. L’oroscopo garantisce una vera e propria escalation di romanticismo e passionalità che farà scalpitare i cuori delle coppie ben collaudate, che riscopriranno il brio e la fantasia dei primi tempi.

Lavoro: i pianeti suggeriscono di utilizzare la massima cautela sul lavoro e di risolvere i problemi in maniera tempestiva e veloce, evitando di assumere atteggiamenti vittimistici quando non tutto sembra andare per il verso giusto. La mente è lucida e attiva… vi metterà al riparo dagli errori. Confidate nei vostri più esperti collaboratori per la buona riuscita di un progetto. Chi è determinato a consolidare la propria posizione può contare sull’aiuto di Giove per avere successo e fortuna. L’oroscopo, inoltre, suggerisce di non iniziare una nuova attività senza aver preventivamente concluso quella precedente. In altre parole, è opportuno non sovraccaricarsi di impegni. Correreste il rischio di non portarli a termine.

