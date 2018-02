Fuori programma a Cagliari per il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio.

Prima del comizio elettorale previsto per le 19 al palacongressi della Fiera, il leader penstastellato ha fatto sosta in un chiosco del Poetto, la spiaggia del capoluogo sardo, per una birra. Ovviamente sarda.

“Un’ichnusa al Poetto di Cagliari, ci vediamo tra poco in Fiera”, ha scritto nel suo profilo Instagram.

