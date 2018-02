Le elezioni provinciali non si terranno il 27 marzo come previsto da delibera del presidente della Giunta Francesco Pigliaru.

Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità una proposta di legge – primo firmatario il capogruppo del Pd, Pietro Cocco – che di fatto consente il rinvio. La consultazione di secondo livello, come previsto da un emendamento orale dell’assessore agli Enti Locali, Cristiano Erriu, si terrà tra il 45esimo giorno dalla data delle elezioni amministrative (tra il 15 aprile e il 30 giugno) e comunque non oltre il 31 ottobre. Presumibilmente il voto sarà celebrato a metà ottobre.

In questo modo potranno partecipare all’elezione tutti i sindaci anche i 51 primi cittadini che, con la data fissata al 27 marzo, sarebbero stati tagliati fuori dalla competizione elettorale. La legge prevede, infatti, che sono eleggibili alla carica di presidente della Provincia i sindaci dei comuni il cui mandato non scada prima di 18 mesi dal voto: ma in 51 casi la scadenza è precedente. Tra coloro che erano stati esclusi dalla normativa, il sindaco di San Gavino Monreale, Carlo Tomasi, che aveva preparato un ricorso contro la delibera della Giunta con la quale venivano indette le elezioni. Il ricorso, però, non è stato depositato perché Tomasi ha voluto dare alla Regione la possibilità di intervenire e porre rimedio alla situazione. Cosa che oggi il Consiglio regionale ha fatto.

