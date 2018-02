Atto finale per i Windows Phone di Microsoft, gli smartphone con sistema operativo della casa di Redmond scesi ormai allo 0,1% del mercato mondiale. La compagnia ha reso noto che i dispositivi mobili più vecchi, con Windows Phone 7.5 e 8.0, da ora non riceveranno più le notifiche push.

Non sarà inoltre possibile usare la funzione “trova il mio telefono”, utile in caso di smarrimento e furto, e non ci saranno più gli aggiornamenti “live tile”, che mostrano info nei grandi quadrati della schermata principale.

Il cambiamento non interessa gli smartphone con Windows 8.1, che continueranno a ricevere notifiche, né i device con Windows 10 Mobile, che sono ancora supportati.

Nell’ottobre scorso Microsoft aveva annunciato l’interruzione dello lo sviluppo di nuove funzioni e nuovo hardware per Windows 10 Mobile, garantendo solo gli aggiornamenti di sicurezza.

