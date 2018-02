Lavoro estivo nelle località di mare tra villaggi e hotel: la catena alberghiera di Club Esse sta cercando quattrocento persone. E lo farà con degli Open day per incontrare i candidati e raccogliere i curriculum. Di queste 400, 100 riguardano il settore intrattenimento e sport, mentre i restanti sono suddivisi tra ricevimento, cucina, sala, bar ed economato. E proprio per il personale alberghiero, Club Esse focalizza la sua ricerca prevalentemente sul territorio in cui sorge la struttura, in modo da poter contare su uno staff del posto capace di esaltare le competenze, le tradizioni, l’accoglienza e i sapori locali.

E nove strutture sono in Sardegna. Gli open day Open day si terranno sabato 24 febbraio al Palazzetto dello Sport di Stintino (10-13 e 15-16.30) e sabato 10 marzo al Club Esse Posada di Palau (10.30-13 e 15-16.30). E’ consigliabile inviare il curriculum prima in posta elettronica.

Le figure cercate riguardano il settore dell’intrattenimento (i cinque profili più richiesti sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi, in particolare tennis, tiro con l’arco e fitness ma non mancano occasioni per i capi animazione, i musicisti, i ballerini, i costumisti, gli assistenti bagnanti, gli addetti alle boutique) ma anche in quello più strettamente alberghiero. Sono aperte posizioni nelle aree ricevimento, economato, cucina, servizio in sala e al bar. Si richiede una disponibilità di tre mesi, apprezzata la conoscenza di inglese, francese e tedesco.

