Associazione della Stampa sarda e Ordine dei giornalisti della Sardegna contro la decisione del Comune di Olbia di non fornire più notizie e comunicati sull’attività dell’amministrazione alla testata on line Olbia.it. “Consapevole come ogni buon liberale che la libertà di stampa è una risorsa preziosa, il sindaco di Olbia continua a razionarla – scrivono in una nota – È così che in questi giorni, nell’ambito di una oculata campagna di risparmio sui diritti civili, ha deciso che la testata Olbia.it non riceverà più notizie e comunicati dal Comune”.

“Nel ricordare al sindaco che il territorio comunale non è sottratto alle regole democratiche che vigono nel resto della Repubblica”, l’Assostampa sarda e l’Ordine dei giornalisti della Sardegna “condannano con fermezza questa discriminazione inaccettabile, invitano calorosamente tutti i giornalisti galluresi a solidarizzare con i colleghi inoltrando loro notiziari e informative di provenienza municipale e annunciano che saranno accanto alle vittime dell’editto di Pittulongu con ogni iniziativa – legale, sindacale e istituzionale – utile a contrastare questo gesto di arroganza”.

