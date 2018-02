I medici di guardia e quelli del 118 riavranno l’indennità pari al 44% della busta paga. Circa 700 euro che da qualche mese non percepivano a causa dei rilievi, a livello nazionale, dalla Corte dei Conti che aveva messo in dubbio i pagamenti delle indennità da parte di alcune Regioni, tra le quali la Sardegna. Il blocco è stato superato dal Consiglio regionale con una legge entrata in Aula con la procedura d’urgenza e poi approvata all’unanimità.

L’Assemblea ha autorizzato una spesa straordinaria di due milioni e 30mila euro, con cui sarà coperto il costo del contratto integrativo previsto per i medici del servizio emergenza-urgenza e delle guardie mediche.

In Aula, sempre in materia di sanità, il consigliere dell’Udc, Giorgio Oppi, è ritornato sull’apertura del Mater Olbia: “continuano a esserci troppe ombre, alimentate anche da annunci smentiti già cinque volte da altrettanti rinvii”. Edoardo Tocco (Forza Italia) ha sollevato, invece, il caso della rete ospedaliera approvata in Consiglio e non ancora licenziata dal ministero.

