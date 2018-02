“Con l’elezione di mio padre alla Casa Bianca la nostra famiglia sta perdendo milioni di dollari di affari in tutto il mondo”: lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano The Times of India, in edicola oggi, Donald Trump jr, figlio maggiore del presidente americano, in visita a New Delhi per seguire alcuni ambiziosi progetti immobiliari in varie città indiane. Respingendo le tesi di chi sostiene che la carriera politica di Trump stia avvantaggiando finanziariamente tutta la sua famiglia, Trump jr ha parlato di “congetture sballate”. Questo perché, ha aggiunto, la nostra società “ha scelto, per scongiurare potenziali conflitti etici, di non firmare accordi con partner fuori dagli Usa fintanto che mio padre sarà presidente”. Quindi, ha insistito, “stiamo rispedendo al mittente proposte di affari per centinaia di milioni di dollari”. Commentando le prospettive a lungo termine di suoi affari in Asia, Trump jr ha detto “l’India è migliore rispetto alla Cina”, perché “qui la gente sembra più onesta”.

