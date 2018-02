Il gip del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena ha firmato un ordine di arresto contro la leader della sinistra indipendentista catalana Anna Gabriel, accusata di ‘ribellione’ e ora rifugiata in Svizzera, che oggi non si è presentata per essere interrogata.

Il mandato di arresto per ora è valido solo sul territorio spagnolo. Il giudice deve decidere nei prossimi giorni se firmare un mandato di cattura internazionale e chiedere alla Svizzera l’estradizione della politica catalana.

Commenti

comments