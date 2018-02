Per garantire un maggiore livello di sicurezza della statale 129 Nuoro-Macomer “Trasversale Sarda”, dove anche oggi si è verificato un incidente tra due camion, si interverrà su tre livelli. E’ quanto emerso nella riunione convocata a Cagliari dalla Regione e alla quale hanno preso parte i rappresentanti dell’Anas e dei Comuni del territorio. Il primo, come ha spiegato l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, è “immediatamente attuabile” e riguarda, principalmente, la segnaletica e la limitazione della velocità.

Poi bisognerà effettuare lavori sulle intersezioni più critiche, alcuni dei quali già finanziati come quelli per gli svincoli di Bortigali e di Silanus, quello di Birori connesso agli interventi sui nodi critici della SS 131. “In altri punti – ha osservato Balzarini – è necessario verificare a breve eventuali rettifiche di curve pericolose. Il terzo livello di intervento, per il quale ho richiesto un approfondimento all’Anas finalizzato a dare risposte alle esigenze del traffico pesante che caratterizza la 129, è lo studio di adeguamento della sezione stradale”.

Alla riunione erano presenti il presidente dell’Anci Emiliano Deiana, i sindaci di Macomer Antonio Onorato Succu, di Orotelli Giovannino Marteddu, di Silanus Gian Pietro Arca e l’assessore nuorese ai Lavori Pubblici Antonio Belloi. L’Anas era rappresentata da Valter Bortolan, responsabile del Coordinamento territoriale Sardegna e dal capo compartimento d’area Enrico Atzeni.

