E’ pronta la squadra di governo che il M5s presenterà agli elettori. A quanto si apprende, il candidato premier Luigi Di Maio ha definito praticamente tutti i ministeri con alcune novità legate ai dicasteri senza portafoglio E, si sottolinea, nella scelta dei futuri ministri è stato anche tenuto presente l’eventuale e futuro giudizio del presidente: “abbiamo designato i ministri come se Mattarella fosse presente”, viene spiegato. L’annuncio dei nomi., che bei dicasteri principali vede in campo donne, non sarà fatto in un’unica occasione ma sarà scaglionato nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana o dalla fine di questa.

