MadMan arriva a Cagliari per presentare, nella sua unica data sull’isola, il nuovo album ‘Back Home’. Sono già disponibili i biglietti per l’evento tanto atteso, previsto per venerdì 20 aprile al Fabrik, in via Mameli 216 alle ore 22.

MadMan, pseudonimo di Pierfrancesco Botrugno, classe ’88, nato nell’ambiente underground, entra nel mondo della musica rap partecipando all’edizione del 2006 del Tecniche Perfette (nota competizione di freestyle italiana) in Puglia.

Grazie al proprio talento e alle rime taglienti, è protagonista di un percorso artistico in ascesa: nel 2012 le prime produzioni con l’amico Gemitaiz, nel 2014 debutta con Gemitaiz in prima posizione nella classifica FIMI con “Kepler”, disco che in soli due mesi viene certificato Oro. Il suo primo album ufficiale è “Doppelganger” del 2015, con cui conquista la prima posizione della classifica FIMI in una settimana.

Il singolo “Centro” feat. Coez anticipa l’uscita del suo secondo album ufficiale “Back Home”, rilasciato il 2 febbraio 2018.

