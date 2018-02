Il progetto “Destinazione Alghero” prende corpo e il primo tassello lo mettono Comune e Fondazione Meta, che oggi hanno presentato il calendario dei grandi eventi del 2018. Arte, sagre, sport, musica, teatro, circo, cinema, monumenti, folclore, danza, libri, enogastronomia, artigianato, le iniziative per la candidatura a “Città creativa” dell’Unesco, il ruolo nel Mediterraneo come “Capitale del Fair Play 2018”, le politiche per la famiglia, per l’inclusione, l’accoglienza.

Ogni grande tema su cui l’amministrazione sta puntando nel lavoro quotidiano diventa un appiglio, un pretesto, uno spunto per un festival, una rassegna, un appuntamento. Dalla Settimana Santa a Monumenti aperti, dalle sagre al Festival internazionale del cinema, da “Mes que un més”, un Capodanno lungo 40 giorni, al “Mamatita Festival”, un mese di arte di strada e discipline circensi, con una carrellata di grandi eventi sportivi, dal mondiale di rally al tennis in carrozzina, sino ai campionati europei di beach soccer: ce n’è per tutti i gusti e, soprattutto, per tutti i mesi. “Abbiamo una strategia – rivendica il sindaco Mario Bruno – si parla di Alghero destinazione turistica tutto l’anno e noi facciamo la nostra parte, ora tocca agli altri”. L’appello è a Sogeaal e albergatori.

“I turisti devono poter venire ad Alghero, anche in inverno, e devono poter soggiornare, anche in inverno”, afferma. L’assessora comunale della Cultura e del Turismo, Gabriella Esposito, va oltre. “Ora gli operatori economici conoscono la programmazione con grande anticipo e possono scegliere di essere partner degli eventi che più li stimolano”. Così, dice, “mettiamo a frutto le tante relazioni strette in questi ultimi anni e ci mettiamo al centro di un progetto identitario e internazionale, frutto della collaborazione di tutta la città”. Per il presidente di Fondazione Alghero, Raffaele Sari, “il calendario annuale è frutto dello sforzo di una grande struttura organizzativa, la città diventa sempre più appetibile e inclusiva tutto l’anno”.

