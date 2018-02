Perquisizioni della Guardia di Finanza, a Modena, nell’abitazione di Stefano Montanari e della dottoressa Antonietta Gatti, ricercatori e sostenitori della teoria dei danni provocati dalle nanoparticelle sull’organismo.

Come fa sapere sulla sua pagina Facebook direttamente Montanari, le Fiamme gialle avrebbero “sequestrato computer e documentazione”, anche nel laboratorio ‘Nanodiagnostics’ che si trova sempre a Modena. Contattato telefonicamente, Montanari non ha voluto commentare l’accaduto e non risultano legami tra il sequestro di oggi a Modena e la presenza di Gatti, ieri, in Sardegna, dove, nel tribunale di Lanusei, ha deposto in merito al poligono di Quirra.

Ancora ignota, dunque, l’inchiesta che c’è dietro al sequestro che sarebbe in mano alla Procura di Reggio Emilia.

