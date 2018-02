Un anziano di 83 anni, Luigi Solanas, è morto e la moglie, Maria Laura Longoni di 70, è rimasta gravemente ferita dopo che la loro auto è volata da una scogliera finendo in mare, nel porticciolo di San Gemiliano, a Tortolì.

L’anziano è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi, mentre la moglie è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Lanusei. La pensionata è stata trovata in condizioni di ipotermia probabilmente per la lunga permanenza a contatto con l’acqua e a una prima visita dei medici del 118 presentava dei politraumi.

Mentre per l’anziano, nonostante le manovre per rianimarlo da parte dei medici, non c’è stato niente da fare. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì e i Carabinieri, che hanno svolto i rilievi.

Commenti

comments