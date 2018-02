“Pretendere il voto dei sardi senza neppure confrontarsi è un comportamento vergognoso e ridicolo”. Così Ugo Cappellacci, candidato alla Camera dei Deputati, commenta l’assenza dell’avversario del Movimento Cinquestelle, Andrea Mura, al dibattito promosso dalla testata online Cagliaripad.

“Avrei voluto confrontarmi sui programmi relativi al lavoro, alla sanità, all’immigrazione, ai trasporti, ma evidentemente il rappresentante dei cinque-stelle non ha nulla da dire. O forse è in imbarazzo, visto che fino ad una settimana prima ha chiesto di candidarsi con Forza Italia. Se il buongiorno si vede dal mattino, che cosa farebbe se malauguratamente venisse eletto? Andrebbe a schiacciare tasti a comando, ignorerebbe la Sardegna e proseguirebbe in solitario per la sua rotta? Mentre lui continua a nascondersi, noi ci confrontiamo a viso aperto con i sardi, vogliamo misurarci sul piano delle idee, perché vogliamo portare a Roma tutta la forza, tutto il coraggio di chi affronta le sfide del quotidiano. Vogliamo raccogliere le rabbia, le aspirazioni, le preoccupazioni dei sardi non per sparire il giorno dopo il voto ma per rappresentare la nostra comunità in Parlamento, a partire dalle persone più deboli. Gli assenti – ha concluso Cappellacci- hanno sempre torto”.

