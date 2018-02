“Berlusconi dice: Di Battista ce l’ha con me. Ma io non ce l’ho con lui, solo che lui deve tornare nella naftalina, perché non se ne può più. Ma è possibile pensare di ridare fiducia a uno che non si può neppure ricandidare, in quanto incandidabile e intellegibile, cacciato dal Senato?”. Così Alessandro Di Battista durante il comizio tenuto oggi a Iglesias.

“Io non credo nei politici buoni e nei politici cattivi. Credo nei politici liberi e in quelli ammanettati. Alcuni sono proprio ammanettati fisicamente, altri metaforicamente dai loro finanziatori”. Così Di Battista durante il comizio a Iglesias parlando dei conflitti di interessi nel mondo della politica, legati anche al fatto che “gli sponsor dei partiti – aggiunge Di Battista – poi vanno a battere cassa, chiedendo favori in cambio al politico foraggiato. Invece il nostro unico finanziatore sono i cittadini italiani, che ci sostengono attraverso le loro libere donazioni”.

“Qui i miei colleghi parlamentari hanno fatto un lavoro egregio in questi anni. La Sardegna è una delle roccaforti del Movimento 5 Stelle. Il consenso è altissimo, così come fortissime sono le problematiche, a partire dal lavoro”. Lo ha detto Alessandro Di Battista parlando con la stampa a margine del comizio tenuto oggi a Iglesias. “Anche in questo territorio ci sono tanti cinquantenni e sessantenni che hanno perso il posto e che sono stati abbandonati dallo Stato: sono diventati fantasmi. Il Movimento ha un programma di governo serio: una banca pubblica per gli investimenti per sostenere la piccola e media impresa, il reddito di cittadinanza e una dura legge contro la corruzione che sta uccidendo questo Paese”.

