Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da pioggia e freddo, insomma da condizioni meteo tipicamente invernali. Dopo il parziale e temporaneo miglioramento di venerdì, a livello europeo la situazione sta registrando pesanti modifiche. Il gelo che sta arrivando, direttamente dalle grandi steppe siberiane, è dovuto al vento Burian.

Il Burian è una corrente di aria fredda che proviene dalla Siberia e si sta muovendo a grandi passi verso l’Europa. Raggiungerà l’Italia domenica 25 febbraio. Si tratta del vento più gelido che possa sferzare il nostro Paese, è caratteristico delle steppe della pianura a ovest degli Urali, dove è spesso molto forte e accompagnato da bufere di neve congelata che azzerano quasi la visibilità. Il Burian si spinge frequentemente in Asia, mentre più raramente giunge a latitudini basse e arriva, senza trasformarsi nel meno freddo Favonio, fino in Italia. In questi casi si verificano crolli delle temperature consistenti e improvvisi. È la situazione che si verificherà a partire da domenica, dopo diverse fasi di intenso maltempo da Nord a Sud che dureranno fino a sabato. Le temperature possono scendere anche di 10° in meno di mezzo’ora.

Entrerà da est, chiaramente, punterà anche la Sardegna e in particolare le nostre zone di levante. E’ qui che, nella prima metà di settimana, potrebbero verificarsi nevicate a bassissima quota. Attenzione, perché non escludiamo possa fioccare fin sulle coste (ad esempio in Gallura, Baronia, nuorese e Ogliastra).

La protezione civile ha diramato a riguardo un’allerta meteo per domenica e lunedì per neve e gelo. Nella seconda parte della giornata di domani, domenica 25 febbraio, infatti, si prevedono nevicate sulla sardegna centro-settentrionale, a partire e con maggiore probabilità dal settore nord-orientale; quota neve intorno ai 500 mslm.

I fenomeni proseguiranno lunedì 26 febbraio e si attenueranno momentaneamente nella seconda parte della stessa giornata.

Probabili gelate, anche con formazione di ghiaccio sul manto stradale, nelle zone interne.

