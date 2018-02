La Polonia ha deciso di congelare per il momento la controversa legge sulla Shoah che prevede pene anche carcerarie per chi associ l’Olocausto alla nazione polacca o parli di “campi di morte polacchi”. Lo riferiscono la tv Canale 2 e altri media israeliani: in particolare il Jerusalem Post cita come fonte il ministero della giustizia di Varsavia. Secondo le stesse fonti una delegazione del governo polacco sarà nei prossimi giorni in Israele nel tentativo di concordare una versione emendata della legge.

