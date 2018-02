Momenti di tensione nei pressi dello stadio Luigi Ferraris a Genova, dove alle 15 si gioca Sampdoria- Udinese, per la segnalazione di un uomo armato di una pistola dentro un palazzo: a quanto sembra sarebbe coinvolto in una lite per gelosia. L’uomo è stato visto entrare in un edificio di via Casata Centuriona e sul posto sono giunti poliziotti delle volanti, della squadra mobile e gli specialisti dell’Uopi, l’Unità speciale anti terrorismo della polizia: chiusa per alcuni minuti e poi riaperta la strada già presidiata dagli steward dello stadio in vista della partita.

La prima segnalazione dell’uomo armato sarebbe arrivata da un vigile urbano avvertito da un ragazzo che avrebbe visto entrare nel portone un uomo armato di pistola. Per rintracciarlo gli agenti delle volanti stanno bussando porta a porta ed interrogando tutti gli abitanti del palazzo. Nessun problema per l’afflusso dei tifosi allo stadio.

