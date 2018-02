L’ultima settimana di campagna elettorale per Liberi e Uguali sarà all’insegna del tema del lavoro, punto cruciale del programma, su cui domani, lunedì 26 febbraio, interverrà Sergio Cofferati a Cagliari. Con lui, oltre ai candidati e alle candidate, Michele Carrus, segretario regionale CCIL e la docente universitaria Lilli Pruna. A coordinare Luisa Sassu, presso la Fondazione Berlinguer di via Emilia alle 17,30 .

Lavorare meno, lavorare tutti/e, reddito: queste le parole chiave dell’incontro, per chiarire gli obiettivi di Leu una volta in Parlamento, dall’ abrogazione del jobs act e della miriade di forme contrattuali precarie, al reintrodurre l’articolo 18, al ripristinare diritti, sicurezza, stabilità.

“Sarà una discussione, sottolineano organizzatori e candidati/e, particolarmente importante considerato che la Sardegna vanta un drammatico record soprattutto riguardo il tasso di disoccupazione, che in generale è superiore al doppio della media registrata nei Paesi dell’Unione europea, e per i giovani è oltre il 56%. Dunque c’è da rimboccarsi le maniche per modificare concretamente le cose.”

Commenti

comments