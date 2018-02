Il Popolo della Famiglia della Sardegna comunica tramite comunicato stampa che lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 19.30, presso il Teatro Andrea Parodi in Piazza Giubileo a Budoni (OT) i candidati Alessandra Carbognin e Tiziano Maccioni presenteranno il Programma Elettorale.



In particolare Tiziano Maccioni, candidato alla Camera nel Collegio plurinominale Centro/Nord Sardegna e uninominale Gallura, dopo aver illustrato il programma nazionale del Popolo della Famiglia, affronterà il problema della denatalità in Sardegna, del gender e della Zona Franca.



Alessandra Carbognin, candidata alla Camera nel Collegio plurinominale Cagliari e alla Camera Uninominale Nuoro 02/Nord Sardegna, tratterà, in particolare, la dubbia costituzionalità di molte leggi approvate nell’ultima legislatura, dei “valori non negoziabili”, della centralità della famiglia secondo l’art.29 della Costituzione, della dignità della persona e del problema lavoro in Italia, in particolare per la Sardegna.

