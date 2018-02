Intorno alle 2 del mattino una squadra del comando di Cagliari è intervenuta in via Colleoni, a Pirri, per un incendio.

Le fiamme sono scoppiate in uno scantinato di un’abitazione su più livelli. Il pronto intervento della squadra ha impedito che l’incendio si propagasse al resto dell abitazione, limitandone i danni e portando in salvo un cane rimasto all’interno.

