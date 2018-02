A Sassari apre “OrientAbile”, il servizio del Comune per le esigenze delle persone non autosufficienti. Lo sportello sarà attivo fra due settimane e agevolerà l’accesso ai servizi municipali per le persone disabili, snellendo iter burocratici e processi di comunicazione tra amministrazione e cittadini. Il servizio sarà attivato in via Zara, dove hanno base gli uffici del settore Coesione sociale e Pari opportunità. Sarà gestito da quattro volontari del servizio civile.

“È uno strumento innovativo, che conferma la nostra volontà di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità”, ha detto l’assessora Monica Spanedda presentando l’iniziativa in un incontro a Palazzo Ducale con la commissione Disabilità, i giovani del servizio civile, che stanno completando la formazione per l’organizzazione delle attività.

“Grazie al web, le persone che non possono godere dell’accesso diretto agli uffici per limitazioni di salute potranno comunque accedere alle informazioni”, ha spiegato l’assessora. Per il funzionamento del nuovo servizio sarà fondamentale il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di disabilità sul territorio e il collegamento con le strutture dell’Asl con cui il Comune ha avviato diversi progetti, dall’integrazione sociosanitaria al punto della salute della comunità, per facilitare l’accesso al sistema dei servizi e favorire il benessere psicofisico delle persone fragili.

