Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Padoin, João Pedro (C), Lykogiannis; Han, Pavoletti. Allenatore: Lopez.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

Marcatori: Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Stadio: Sardegna Arena, Cagliari

Primo tempo: 0-2

Il Cagliari parte col piglio giusto. Due grandi occasioni per Pavoletti, ma il match resta sullo 0-0.

Col passare dei minuti salgono in cattedra i partenopei. Padoin propizia il vantaggio di Callejon poco prima della mezz’ora.

Il raddoppio arriva in chiusura di tempo. Lo mette a segno Mertens, all’ottavo gol contro il Cagliari.

Secondo tempo: 0-5

Primo pallone della ripresa per il Cagliari. Nei primi minuti del secondo tempo Ceppitelli salva per ben due volte i rossoblù, prima con Callejon e poi con Mertens.

Il Cagliari sembra in affanno in questo inizio di ripresa e al 61′ Hamsik chiude la pratica con un tiro a giro che supera Cragno: 3-0 per il Napoli, conclusione in corsa con palla quasi all’incrocio dei pali.

Lopez prova a inserire Cossu per un positivo Han. Al 72′ mano di Castan in area cagliaritana, Giacomelli dà il rigore e ammonisce il brasiliano. Poco dopo arriva Insigne dal dischetto, ed è quarta rete per il Napoli. All’80′ Callejon va vicino al quinto goal di giornata, pallone che esce di poco. Quasi al termine Castan atterra Zielinski al limite dell’area, punizione per il Napoli e al 90′ punizione magistrale di Mario Rui: finisce 5-0.

