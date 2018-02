“No al razzismo territoriale”. Questo lo striscione esposto a sorpresa nel settore ospiti della Sardegna Arena durante i primi minuti di Cagliari- Napoli.

Un segnale distensivo, forse, in relazione alla ultraventennale rivalità tra le tifoserie opposte sfociata spesso in toni violenti, che arriva in una partita considerata a rischio tanto da costringere la Prefettura a vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Campania. E questo potrebbe essere, secondo un’altra interpretazione, il senso dello striscione.

Con tutta probabilità in ogni caso lo striscione è stato esposto dai tifosi napoletani abitanti nell’Isola.

