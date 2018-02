Nella tarda serata di oggi, verso le 19, i vigili del fuoco sono intervenuti a Villasor per un incendio in un’abitazione.

Le fiamme sono divampate in un’abitazione di due piani in legno in via San Michele. Non sembra ci siano dei feriti tra gli occupanti dello stabile, sul posto sono intervenuti prontamente due squadre dei Vvf.

