Un nuovo canile a Cagliari. Lo chiede il Consiglio comunale che oggi ha approvato una mozione proposta dalla commissione Cultura e Verde Pubblico. Il canile comunale, che attualmente è ospitato in via Po dove tra alcuni anni sorgerà un complesso di housing sociale e di edilizia Erp, in una parola case, di fatto dovrà trovare una nuova sede. Potrebbe essere l’occasione per realizzare una struttura migliore al passo con la nuova sensibilità dell’uomo nei confronti degli animali. È questo il senso del documento approvato dall’Aula: “Ormai è cambiato il rapporto tra uomo e animale – spiega il primo firmatario Alessio Alìas – il canile di Cagliari è sicuramente una buona struttura ma vedere ancora animali in gabbia fa male. L’obbiettivo è far sì che non ci siano più animali rinchiusi e che vengano facilitate le adozioni. Con questa mozione chiediamo che venga realizzato un canile, di nuova concezione, in un’altra area della città meglio se vicino al centro abitato e nel rispetto delle norme”.

L’idea è quella del cosiddetto parco canile, un polo di servizi rivolti alle persone per attività educative con gli animali e con maggiori e migliori spazi di libertà per i cani ospitati. “L’innovazione può essere proprio un parco aperto ai bambini e alle famiglie – ha sottolineato Matteo Massa di Campo Progressista – alla base c’è una nuova concezione del rapporto tra uomo e animale che sta portando risultati positivi nei diversi campi dell’educazione”.

L’assessore competente Paolo Frau ha sottolineato la “volontà di realizzare una struttura che sia un passo avanti rispetto all’attuale. Dobbiamo pensarla in ottica di area metropolitana”. Alessandro Sorgia (Misto) ha chiesto che il canile sia il più vicino possibile al centro città. Dello stesso parere la consigliera Martinez del M5S. Critico sull’intera operazione il consigliere Pierluigi Mannino (#Cagliari16): “Mi sembra tanto che si voglia spostare il canile perché dà fastidio, soprattutto alla luce del complesso residenziale in programma”.

