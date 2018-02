Calcio: stadio Cagliari, tre i progetti, scelta entro aprile – VIDEO

Il sogno si avvicina. Entro tre anni il Cagliari avrà un nuovo stadio, ultramoderno, da far invidia agli impianti più famosi in Europa. Nel suo ‘piccolo’, naturalmente, perché avrà una capienza variabile dai 24 mila ai 30 mila spettatori, ma in linea con gli standard d’eccellenza.

I tre migliori progetti dei 25 recapitati al tavolo del presidente Tommaso Giulini sono stati presentati questo pomeriggio alla stampa e alle istituzioni. “Dopo la scelta finale del progetto e l’iter burocratico, contiamo di iniziare i lavori tra un anno e di completarli nel giugno 2021 – ha spiegato Stefano Signorelli, l’ingegnere responsabile infrastrutture della società rossoblù, che ha guidato i lavori della Sardegna Arena -. E’ un progetto ambizioso, iniziato qualche anno fa. Per la scelta naturalmente sarà decisivo il costo di realizzazione ma soprattutto i costi successivi di manutenzione. Dovrà essere uno stadio proiettato al futuro, cioè che dovrà essere considerato nuovo anche tra 15 anni”. “Oggi iniziamo un percorso pazzesco per la città – ha detto il presidente Giulini – abbiamo mantenuto l’impegno per regalare ai nostri tifosi e a tutta la Sardegna la nuova casa del Cagliari. Sono tre progetti interessanti, molto diversi tra loro, questo è importante per la scelta finale”. I tre studi finalisti della selezione sono J+S con One Works, Tractebel-Engie e Sportium.

L’esposizione dei tre progetti verrà inaugurata domani, nell’Area Hospitality della Sardegna Arena. Sarà aperta al pubblico sino al 9 marzo (dalle 14 alle 19) e saranno proprio i tifosi, esprimendo la loro preferenza, a dare un decisivo iput per la scelta finale, che spetterà al Cagliari calcio.

Commenti

comments