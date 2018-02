Un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo è divampato questo pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l’intero stabile di 14 piani. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi del 118 ma, al momento, non si conosce il numero di eventuali feriti, intossicati o evacuati. I vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme.

