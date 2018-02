Quasi 300 capi ovini, 280 litri di latte e due flaconi di Evomec, un farmaco non autorizzato in Italia, sono stati sequestrati oggi nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri del Nas e della Compagnia di Carbonia a San Giovanni Suergiu, presenti anche esperti della Asl. Un allevatore è stato denunciato e un altro multato. Il blitz è scattato all’alba nell’ambito delle attività di controllo e verifica del rispetto della normativa comunitaria in tema di somministrazione di medicinali veterinari. Sotto i riflettori sono quindi finiti due allevamenti.

Nel primo, di tipo ovino e caprino, in località Is Pirronis, i carabinieri hanno accertato che il titolare, un 48enne, aveva somministrato al bestiame farmaci di provenienza rumena, l’Evomec, non autorizzati in Italia e non prescritti dal medico sanitario. Secondo i militari, le sostanze contenute metterebbe a rischio sia il benessere degli animali che la sicurezza per gli alimenti destinati all’uomo. Sono stati così sequestrati i medicinali antibiotici e gli antiparassitari illegali. Il titolare dell’allevamento è stato denunciato per esercizio abusivo della professione veterinaria.

Nella seconda azienda, invece, in località Cortiois, intestata a un 58enne, dove vengono allevati ovini, caprini, equini e suini e viene prodotto anche latte crudo, i carabinieri hanno accertato carenze nelle condizioni medico sanitarie dell’impianto di stoccaggio del latte e nella conservazione delle scorte dei medicinali. Inoltre sono state riscontrate irregolarità sull’identificazione degli animali e nell’acquisto e presunta somministrazione di farmaci veterinari senza l’autorizzazione sanitaria. Al termine del controllo è scattato il sequestro amministrativo dell’intero allevamento con 295 capi ovini ed è stato applicato il divieto temporaneo di movimentazione in uscita degli animali. Sotto chiave sono finiti anche i 280 litri di latte e i due flaconi di Evomec. Il 58enne dovrà pagare una multa di 5.166 euro.

Commenti

comments