“Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, a Porta a Porta su Rai 1 rispondendo alla domanda se Leu sia disponibile ad un governo di scopo che modifiche la legge elettorale con Renzi e Berlusconi.

LeU – ha detto ancora Grasso – “è qualcosa di nuovo, transitorio perché è un progetto elettorale che viene dall’unione di tre partiti. Noi abbiamo questo progetto, di creare il nuovo partito della sinistra. Il progetto non è finalizzato alle elezioni, è più ambizioso”.

Intanto, dopo quelli di Prodi e Veltroni a Paolo Gentiloni è arrivato un appoggio dall’ex premier Enrico Letta.

Da Matteo Renzi arriva, inoltre, un allarme sulla possibilità di un governo Lega-M5s. “Il rischio di un governo estremista c’è, non escludo nemmeno un governo tra Grillo e la Lega. Ecco perché dico voto utile, voto utile, voto utile”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Bersaglio Mobile. E un governo di M5s e LeU? “Non so se lo vogliono fare, ma sicuramente non hanno i numeri”, risponde il leader Dem.

