Incidente stradale questa sera nella via Sonnino, a Cagliari.

Una Toyota Aygo, condotta da una quarantottenne di Cagliari, arrivata vicino alle strisce pedonali è stata tamponata da una Renault Megane, guidata da un ragazzo cagliaritano.

A causa dell’urto subito, la Toyota è stata spinta in avanti travolgendo una donna, che in quel momento attraversava via Sonnino. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata con assegnato codice giallo all’ospedale Marino mentre la conducente dell’Aygo al Santissima Trinità in codice giallo.

Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Municipale

