Un uomo è caduto questa sera da una impalcatura alta quattro metri a Domus de Maria ed è stato trasportato con codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari: per lui, al momento, sospetta frattura a un braccio e varie escoriazioni. L’episodio è avvenuto in via dei Trampolieri.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari: non si è appreso, infatti, se l’uomo stesse lavorando per conto di qualcuno o se fosse impegnato da solo nella manutenzione della sua abitazione. Una persona che abita nella zona si è accorta di quanto accaduto e ha chiamato il 118. Da qui il trasporto in ambulanza al Brotzu.

