“The green in connection” è il progetto che si è aggiudicato la tappa sassarese di Climathon, manifestazione internazionale che per 24 ore accomuna diverse località sparse per il pianeta, coinvolte in una maratona di idee e soluzioni per lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico. In ottobre il Comune di Sassari, che aderiva per la prima volta all’iniziativa, aveva permesso ai cittadini di confrontarsi per elaborare insieme idee e progetti.

Alla fine ha vinto un gruppo numeroso e composito, che oggi è stato ricevuto e premiato a palazzo Ducale dal sindaco Nicola Sanna, dall’assessore delle Politiche agro-ambientali, Fabio Pinna, e da Marco Sechi, referente di Bicincittà, che gestisce il servizio cittadino di bike sharing. Per ognuno un abbonamento annuale al servizio bike sharing e le stampe su pergamena dei Candelieri di Enrico Costa.

Il gruppo ha elaborato allo sviluppo degli spazi verdi del centro storico attraverso modelli di gestione condivisa. È un progetto facilmente realizzabile, a basso costo, attraverso cui si creano interconnessioni tra diverse zone di Sassari e città con caratteristiche simili. Il gruppo è stato ospite a Climathon 2017, organizzata da Climate-KIC Italy il 9 novembre nell’ambito di Ecomondo a Rimini. Il Comune ha valutato il loro progetto come il migliore “per aver colto la necessità di un approccio culturale in questa fase, ai temi legati al cambiamento climatico, per l’approccio partecipativo ed il coinvolgimento dei cittadini, per l’immediatezza della fattibilità”.

