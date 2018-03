L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha detto di essere ”molto tranquillo” in vista di un suo eventuale arresto in seguito alla condanna in secondo grado a 12 anni di reclusione per corruzione. ”Sono pronto al carcere, sono tranquillo perche’ ho la coscienza a posto: non ho mai rubato un centesimo. E per questo ho anche la certezza che saro’ assolto e non andro’ in prigione’, ha detto l’ex presidente di sinistra in una intervista al sito Uol.

”Non ho intenzione di fuggire dal Brasile ne’ di uccidermi, voglio vivere a lungo. Non scappo, resto qui dove sono nato. Non ho paura di niente, solo di tradire il popolo di questo Paese. E non ho nemmeno intenzione di fare uno sciopero della fame, come feci in carcere nel 1980” durante la dittatura militare. Lula, 72 anni, e’ stato condannato lo scorso 24 gennaio a 12 anni e un mese di reclusione dalla Corte di appello di Porto Alegre e potrebbe essere dichiarato ineleggibile. Lula resta pero’ saldamente in testa ai sondaggi.

