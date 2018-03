Hanno chiesto il giudizio abbreviato gli avvocati di Dimitri Fricano, il 30enne di Biella reo confesso dell’omicidio della fidanzata Erika Preti, 28 anni, avvenuto l’11 giugno scorso, dopo un violento litigio, mentre la coppia si trovava in vacanza in Sardegna, a San Teodoro. Il Gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, deciderà sull’ammissione del rito – sollecitato dai legali Alessandra Guarini e Roberto Onida – il 19 marzo prossimo. Per Fricano il procuratore di Nuoro Andrea Garau aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato e il giudice aveva fissato l’udienza per il 29 maggio davanti alla Corte D’Assise del capoluogo barbaricino. Ora la nuova richiesta dei difensori dell’imputato. “Noi riteniamo che un approfondimento dibattimentale non sia necessario – spiega l’avvocata Guarini – Il nostro cliente ha ammesso il fatto. Si tratta ora di ricostruire dinamica e movente e riteniamo che le indagini svolte, quelle della Procura ma anche le nostre, siano sufficienti a fare piena luce su quello che è successo anche senza il processo ordinario”.

