Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia.

E’ stata invece riaperta alle 4 di stanotte l’autostrada A12 fra i caselli di Sestri Levante e di La Spezia chiusa ieri sera in seguito ad una nevicata e per il ghiaccio sulla carreggiata. Rimane invece sconsigliato per il gelo il traffico sulla strada alternativa dell’Aurelia del passo del Bracco che unisce le province di Genova e di La Spezia.

Una nevicata molto leggera sta scendendo questa mattina su Milano, senza provocare particolari problemi. La circolazione è regolare ovunque, anche per i mezzi pubblici, e solo sull’A7, nel Pavese, sta nevicando in modo più intenso.

In Europa 55 i morti per maltempo – Sale a 55 morti il tragico bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta da domenica scorsa su tutta Europa. Lo riferisce la Bbc. La situazione più grave in Polonia, dove i morti assiderati – in gran parte senza tetto – sono stati almeno 21. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca, continua l’emittente britannica. Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna.

Commenti

comments