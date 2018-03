La Regione accoglie l’appello lanciato tre giorni fa dal Comitato dei lavoratori ex Saremar. Oggi a Villa Devoto si è tenuta una riunione informale sulla vertenza e sono state prese in considerazione alcune soluzioni da concretizzare in tempi brevi.

Si tratta di misure che riguardano i circa settanta lavoratori non presi in carico dalla compagnia Delcomar nonostante gli accordi stipulati dall’aggiudicatario del servizio di collegamento con le isole minori. Per alcuni di essi – secondo quanto appreso dall’ANSA – sarebbe allo studio un modo per accompagnarli alla pensione, per gli altri potrebbero essere applicate misure già attuate dall’Aspal per lavoratori coinvolti in altre vertenze.

L’incontro di oggi era solo informale e per le prossime settimane ne sono già stati convocati due operativi. Al tavolo erano presenti i rappresentati del comitato dei lavoratori, il sindaco di Carloforte, il capo di gabinetto del presidente Pigliaru, Gianluca Serra, i rappresentanti dell’assessorato dei Trasporti e dell’Aspal. C’erano anche i consiglieri regionali Pietro Cocco (Pd) e Luca Pizzuto (LeU), che con Pierfranco Zanchetta (Upc) sono i firmatari di una mozione presentata in Consiglio regionale per chiedere il rispetto del contratto di servizio stipulato da Delcomar. “Crediamo che l’incontro di oggi sia stato positivo – hanno fatto sapere Cocco e Pizzuto dopo la riunione, parlando anche a nome di Zanchetta – ma continueremo a vigilare per tenere alta l’attenzione su questa vertenza fino a quando ogni lavoratore non vedrà riconosciuti i suoi diritti”.

