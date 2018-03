Nel corso del 2017 i militari dei Reparti e delle Stazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro hanno effettuato circa 40.000 servizi di pattuglia per il controllo del territorio, sottoponendo al controllo più di 90.000 persone: durante questi servizi i militari delle 9 Compagnie della Provincia hanno denunciato in stato di libertà 250 persone per guida in stato d’ebbrezza oltre a sanzionarne amministrativamente altre 30 circa. Anche in questo inizio anno 2018, i controlli effettuati durante il primo bimestre hanno già portato i militari del Provinciale Carabinieri di Nuoro a denunciarne già 40.

I Carabinieri, analizzando il fenomeno, riferiscono anche ciò che spesso accade durante gli accertamenti: “E’ frequente per il militare, nell’espletamento del proprio dovere – spiega una nota del Comando Provinciale di Nuoro -, sentirsi ripetere da coloro che sono stati sorpresi con un tasso alcolemico oltre il limite consentito dalla legge, l’equivoca frase ‘mi state rovinando’. Certamente –prosegue la nota dell’Arma – neanche per chi indossa una divisa è piacevole sentirsi dire frasi di questo genere, ma è sicuramente più difficile e doloroso intervenire in quegli stessi orari della notte per incidenti mortali causati dall’abuso di sostanze alcoliche e dover quindi riferire ai familiari dei coinvolti che il loro parente ‘non ce l’ha fatta’. Un comportamento così semplice, spesso considerato, con superficialità, irrilevante poiché tutti sicuri delle proprie capacità, può in un attimo risultare fatale ed è per questo che l’Arma dei Carabinieri è chiamata alla prevenzione di così tragici eventi anche grazie al controllo delle condotte scorrette di chi si mette alla guida”.

Commenti

comments