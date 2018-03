“Un altro elemento che rende gravoso e talora insostenibile lo svolgimento della vostra professione è la carenza di personale, che non può giovare a migliorare i servizi offerti, e che un’amministrazione saggia non può intendere in alcun modo come una fonte di risparmio”. Lo ha detto papa Francesco nell’udienza in Sala Nervi a 6.500 infermieri della neonata federazione Fnopi.

