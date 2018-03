Ha rimproverato un ragazzino di 15 anni perché era salito sull’autobus con la sigaretta accesa, poi lo ha ripreso perché teneva la musica del cellulare troppo alta e in tutta risposta è stato aggredito. Il conducente di un bus del Ctm è stato trasportato all’ospedale Brotzu con un codice verde, dovuto a una lieve ferita all’arcata sopracciliare provocata da un pugno.

A sferrarglielo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla polizia, sarebbe stato un minorenne. L’episodio è avvenuto oggi in piazza Matteotti a Cagliari. Il mezzo pubblico della linea 9 era fermo al capolinea in attesa di ripartire. Sul bus è salito il ragazzino, tra le dita una sigaretta accesa che in qualche modo pretendeva di continuare a fumare. Il conducente del bus lo ha subito rimproverato, dicendogli di scendere. Finita la sigaretta il 15enne è risalito sul mezzo pubblico e dopo qualche secondo avrebbe iniziato ad ascoltare musica ad alto volume con il cellulare.

L’autista lo ha richiamato nuovamente, innescando la sua reazione. I due hanno avuto una discussione culminata con il pugno sferrato dal minorenne al dipendente del Ctm. Poi è fuggito, dileguandosi dalla zona. Sul posto sono arrivate un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale e gli agenti della squadra volante che hanno avviato le indagini per individuare il minorenne.

Commenti

comments