Incidente nel porto di Napoli, questa mattina per una nave merci Tirrenia proveniente da Cagliari, la Massimo Mura, che verso le 11 ha colpito la banchina durante le manovre di attracco. L’urto ha divelto la bitta che avrebbe dovuto accogliere la cima di ancoraggio al porto e ha provocato un vistoso danno nella poppa della nave, accanto al portellone posteriore per l’ingresso dei tir e delle auto.

Il traghetto era salpato ieri alle 18 da Cagliari e sarebbe dovuta ripartire oggi per il capoluogo sardo, ma ora è fermo in porto a Napoli per le verifiche dei tecnici. Domani mattina arriverà nel porto campano, proveniente da Olbia, la Pauline Russ, che sostituirà la motonave danneggiata per il collegamento con la Sardegna.

Il fatto è stato denunciato dal leader di Unidos, Mauro Pili che parla di “totale silenzio sulla vicenda”. “Eppure si tratta di un incidente rilevantissimo visto che è stata messa fuori una nave merci del gruppo Tirrenia che svolge un servizio in regime di continuità territoriale – osserva – dieci giorni fa la nave Sherdan in arrivo da Porto Torres a Genova prende in pieno una banchina e provoca uno squarcio nello scafo, fuori uso, nel pomeriggio la nave Moby Corse sulla rotta Civitavecchia – Cagliari registra una grave avaria e non parte, passeggeri e mezzi a terra, e ancor oggi è fuori uso la Massimo Mura”.

Commenti

comments