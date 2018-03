La maglia rossoblu numero tredici in vetrina nel Cagliari store. È l’omaggio reso dal club del presidente Tommaso Giulini a Davide Astori, il capitano della Fiorentina che ha trascorso in Sardegna sei anni della sua carriera e che oggi è morto mentre si trovava ad Udine con la squadra per disputare la gara di campionato.

La casacca è esposta nel negozio del centralissimo Largo Carlo Felice, proprio davanti alla statua del re sabaudo solitamente punto di ritrovo dei tifosi rossoblu per festeggiare scudetto, promozioni e sofferte salvezze.

Astori era molto legato a Cagliari: negli anni della sua permanenza in Sardegna aveva anche aperto una attività, una gelateria proprio in una traversa del Largo Carlo Felice, questo pomeriggio con le serrande abbassate. Sulla vetrina un cartello eloquente: “questo esercizio rimane chiuso a causa della prematura e improvvisa scomparsa del nostro titolare Davide Astori. Il locale riaprirà non prima di aver dato l’estremo saluto al nostro Davide”.

Commenti

comments