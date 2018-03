I segni di Fuoco vivranno giornate intense, fortunate, sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. Fioccheranno incontri fortuiti, ma molto coinvolgenti sul piano dell’Eros. Le coppie datate, invece, riusciranno ad uscire dal grigiore della routine ed a vivere momenti ove intensità emotiva e trasporto emozionale regneranno sovrani. Bene il lavoro: promozioni e riconoscimenti faranno fare salti di gioia! I segni di Terra, invece, potranno contare su momenti passionali, intriganti, caratterizzati da grande magnetismo per vivere atmosfere uniche, degne di essere vissute. Gli incontri si fanno promettenti; gli approcci, invece, sicuri. L’introspezione e l’istinto guideranno verso scelte sagge e ponderate. Il lavoro, invece, vedrà un alternarsi di giornate felici ed altre, invece, ricche di dubbi pronti a sciogliersi di fronte alla prima lode del capo! Passiamo ai segni d’Aria. Amori travolgenti, intensi, spensierati, scacciapensieri. Non è da escludere la possibilità, soprattutto per i cuori solitari che sono tali da diverso tempo ormai, di incrociare lo sguardo dell’anima gemella! La sfera professionale procede bene nel complesso grazie ad estro, ingegno e creatività che porteranno molto lontano. Bene anche la sfera dei guadagni. Le uscite, finalmente, non saranno superiori alle entrate. E per finire… i segni d’Acqua. Si apre una fase interessante. Le storie si fanno dolci, passionali. Non mancheranno i battibecchi con la persona amata caratterizzati dalla diversità dei punti di vista. Molti legami amichevoli cederanno il posto alla passione. In ufficio, invece, il clima si fa collaborativo. Chi è in cerca di lavoro, riceverà un valido aiuto dalle stelle. Possibilità di lanciarsi in attività tutte nuove, pronte a far nascere nuovi stimoli. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Mercurio e Venere vi fanno gli occhi dolci e predispongono ad incontri piccanti, caratterizzati da sintonia e complicità. Uscire, frequentare gente nuova, praticare attività fisica oppure andare in viaggio: ovunque potrete fare nuove conoscenze e chissà, incontrare finalmente anche l’anima gemella. Le coppie, riscaldate dal pianeta dell’amore, vivranno un Eros magico, intenso, vivo. Chi, nei giorni addietro, si è annichilito nel grigiore della routine, conoscerà un vero e proprio exploit di passione tra le mura domestiche. Periodo particolarmente favorevole per rivalutare un ex. Gli astri, come svela l’oroscopo settimanale, assecondano flirt inattesi che nasceranno dalla casualità. Il dialogo, nelle unioni che hanno patito problemi di comunicazione, tende a rafforzarsi sempre più. E’ un buon momento, forza!

Lavoro: i pianeti si dispongono in maniera favorevolissima nel vostro cielo, rendendovi lucidi ed energici, pronti a fissare gratificanti collaborazioni. Intorno a voi si respira un’atmosfera festosa, fatta di brindisi e successi professionali. Niente e nessuno sembra poter arrestare la vostra marcia verso il successo. Vi aspettano, come annuncia l’oroscopo, giorni positivi ove potrete fissare nuovi impegni in agenda, chiudere alla grande trattative e negoziati o ancora, veder rinnovato un contratto cui tenete molto! Anche chi è impegnato in un percorso formativo sarà molto fortunato. Vi attendono giornate molto ricche di impegni, attenzione allo stress! I capricci di Marte affievoliscono le energie, correte ai ripari prendendovi cura di voi stessi con percorsi di benessere e tanto relax!

Toro

Amore: la sfera sentimentale è pronta a regalare bellissime sorprese. Vivrete momenti passionali ed intriganti con il partner con il quale ritornerà la voglia di pensare a rendere ancora più armonioso e sereno il nido d’amore, soprattutto se avete attraversato un periodo di criticità. Dopo una attenta analisi dei pro e dei contro, dopo una disamina degli errori e dei momenti di difficoltà, l’intesa spiccherà il volo e sarete più complici di prima. I single, invece, dovranno prestare attenzione agli eventuali abbagli del periodo. Marte aiuta i timidi a lanciarsi negli approcci con maggiore sicurezza. Il periodo è ottimo per pervenire a chiarimenti con persone con le quali vi è stato un sofferto distacco. Le stelle, tuttavia, sconsigliano di perdonare per senso di “pietà”. L’oroscopo sollecita ad ascoltare “la vocina” che è dentro di voi prima di prendere decisioni affrettate.

Lavoro: la sfera professionale, pur tra qualche momento di incertezza e difficoltà, non sembra destare particolari preoccupazioni. Marte rende energici e sicuri di sé e spinge a dare il massimo, soprattutto se si è in cerca del primo impiego oppure se si è in procinto di concludere un percorso di tipo formativo. Molte questioni burocratiche saranno soltanto un ricordo lontano, mentre la creatività e l’ingegno consentiranno di allentare i malumori e di risolvere i problemi senza troppe ansie e turbamenti. Ci saranno tantissime occasioni per mettere in mostra le vostre doti migliori. Non abbiate timore di dimostrare quel che siete e quanto valete. Le finanze non danno particolari problemi e il portafoglio rigonfio vi dona gioia ed allegria!

Gemelli

Amore: le stelle annunciano la nascita di amori travolgenti ma nel contempo, leggeri. Si avrà voglia di spensieratezza, di vivere avventure forti ma assolutamente non impegnative. Nasceranno tantissime amicizie, molte delle quali evolveranno in forti alchimie. Le coppie ritroveranno il piacere di riscoprirsi attraversi impegni reciproci. Tante saranno le occasioni per donare brio e vitalità al rapporto. Non sono da escludere innamoramenti improvvisi ed insperati, attrazioni che folgoreranno non soltanto i cuori solitari in cerca di avventura ma anche chi sta attraversando un periodo sentimentale incerto e confuso. L’oroscopo svela che le stelle premiano i single audaci e intraprendenti: saranno molto “quotati” ed avranno solo l’imbarazzo della scelta nel “selezionare” le loro prede.

Lavoro: in ufficio, fioccheranno occasioni d’oro per appianare i contrasti. Marte brilla nel vostro cielo e sprona ad essere attivi ed energici, pronti a reagire agli imprevisti senza scoraggiarsi. Studierete abilmente le mosse giuste per vincere una sfida altamente competitiva. C’è chi vorrà scavalcarvi e farà di tutto per screditarvi. Reagite diplomaticamente. Seguite il vostro istinto in una faccenda professionale che vi sta particolarmente a cuore. Detestate la superficialità. E’ il momento di chiudere con i collaboratori distratti o sfaccendati. Mercurio è in posizione favorevole e la sua posizione aiuta i nativi interessati a cercare soci e persone di fiducia ad incrementare la propria attività. Le stelle preannunciano un periodo positivo per chi intende eliminare il divario tra le entrate e le uscite.

Cancro

Amore: si apre un periodo interessante per chi ha voglia di vivere storie romantiche e passionali, meno per chi invece vuole sciogliere un dubbio, una incertezza. Le questioni sentimentali, dunque, vedranno un alternarsi di momenti di silenzio ed altri, invece, caratterizzati dall’inasprirsi di battibecchi e tensioni. Ci saranno sensazioni poco chiare, continuamente mutevoli, che la natura del vostro segno difficilmente potrà digerire. L’oroscopo annuncia che i pianeti vi vengono in soccorso e spingono a rilassarsi, a passare momenti piacevoli insieme agli amici di sempre. Frequentando luoghi nuovi e non i soliti locali, inoltre, potrebbero nascere amicizie pronte a cedere il passo alla passione. Marte non è ancora opposto: approfittate della sua benevolenza per ampliare i contatti.

Lavoro: le energie sono buone, tutte da incanalare in nuovi settori o attività. Non sarà una settimana facile dal punto di vista professionale, ma nemmeno impossibile. Le difficoltà andranno arginate puntando su prontezza e forza di volontà. Le relazioni interpersonali, ad esempio con i capi o con i colleghi, non saranno litigiose. Si respirerà un clima fortemente collaborativo. Lasciatevi alle spalle le vecchie ruggini. Non ritornate su discorsi già triti e ritriti. Chi studia deve continuare a seguire i propri desideri con fiducia. Marte incoraggia a proporsi, a farsi avanti anche in ruoli o mansioni nuovi. Non demoralizzatevi se le attese non corrisponderanno alla realtà delle cose. Con un pizzico di grinta e di coraggio in più, i risultati che porterete a casa saranno comunque più che soddisfacenti.

Leone

Amore: si apre un periodo eccellente per le coppie che intendono portare a termine un traguardo: matrimonio, figli, casa, tutto è possibile. L’Eros si fa intenso e vibrante, aiuta a trovare nuovi stimoli, nuovi equilibri. Le coppie che non condividono lo stesso tetto troveranno il modo per consolidare ulteriormente il proprio legame. Con l’aiuto di Giove non ci saranno malumori e battibecchi, né nubi nere pronte ad oscurare i progetti. I single conosceranno persone molto brillanti, intraprendenti, con le quali ci sarà molto da condividere! Venere intensifica le conversazioni, suggellando la nascita di sentimenti sinceri. Sono previsti graditi ritorni: non lasciatevi ingannare dalle loro maschere. Una persona sta diventando più di un semplice amico. E prenderete consapevolezza del tempo “sprecato” a considerarla solo come un semplice conoscente!

Lavoro: ci saranno decisioni importantissime da prendere, molte delle quali andranno a segnare la svolta tanto attesa. Procedete dritti per la vostra strada, siate saggi e determinati e soprattutto, non cedete alle critiche. Ci saranno intoppi, nodi da sciogliere, piccoli problemi che affronterete con molto coraggio. Chi svolge un lavoro in proprio, non deve avere paura di sbagliare. I timori creano blocchi, impediscono di sperimentare quanto vorreste. Ci saranno questioni da sistemare. Fatelo al più presto, prima che possano degenerare. L’oroscopo annuncia una settimana positiva e gratificante per chi lavora in gruppo. La cooperazione garantirà ottimi risultati. Molte risposte tardano ad arrivare? Oppure non sono quelle previste? Date tempo al tempo, non spazientitevi!

Vergine

Amore: gli astri annunciano un periodo molto movimentato, caratterizzato da innamoramenti, nascita di nuove attrazioni, soprattutto con “opposti”. Il dialogo nelle coppie di vecchia data si fa sincero, chiarificatore, soprattutto se, nell’ultimo periodo, vi sono stati problemi causati da famigliari o terzi “incomodi”. Il mix planetario di questi giorni, come svela l’oroscopo, sollecita i nativi a non indugiare, a non avere paura di essere rifiutati oppure di non essere all’altezza delle aspettative delle potenziali “prede”. Gli astri hanno in serbo per voi risposte e sorprese. Con la dolce metà, è il momento di pensare ad una vacanza rilassante, magari un week-end in un centro benessere ove ritrovarsi. Una vecchia conoscenza oppure una persona conosciuta in estate è pronta a rifarsi viva, valutate con attenzione il suo ritorno.

Lavoro: possedete tutte le carte in regola per progredire nella carriera. Il lavoro richiede costanza e sacrificio. E ciò non è affatto difficile per voi. Onorerete gli impegni della settimana e raggiungerete, con grinta a determinazione, tutti gli obiettivi che, meticolosamente, avete scritto in agenda. Presto, inoltre, riuscirete a prendervi una rivincita personale che, oltre a gratificazione e soddisfazione, riempirà anche le vostre tasche. L’energia psicofisica è ottima. E’ un buon momento per iniziare a pensare ai progetti dei prossimi mesi. Con Marte in aspetto armonico, niente può spaventarvi, rappresentare un ostacolo. Gli astri, inoltre, spingono a chiarire adesso questioni di ordine patrimoniale o legale. Gestite le amicizie nuove nate nell’ambito della vostra professione con la giuste dose di privacy.

Bilancia

Amore: appassionati e grintosi, vi si profila un periodo roseo e fortunato per gli affetti e per le questioni sentimentali in generale. Riuscirete a stuzzicare la dolce metà ed a cercare la sua complicità per coinvolgerla in qualcosa, un progetto oppure un viaggio ad esempio, che vi sta molto a cuore. Il clima di coppia, dunque, è molto frizzante e non ci sarà tempo per annoiarsi. I single, invece, come annuncia l’oroscopo, saranno trascinati in avventure che li entusiasmeranno. Conoscerete persone con le quali ci sarà molta affinità. Cuore e mente saranno ben sintonizzati, anche se non mancheranno piccoli brontolii di sottofondo, Marte sostiene le vostre scelte ed infiamma di passione le vostre giornate. Godetevi al massimo questi giorni!

Lavoro: in ufficio, provate a stemperare la tensione puntando sul supporto dei collaboratori più fidati e provando ad entrare in empatia con quelli che sono ancora alle prime armi, oppure in enorme difficoltà. In questo periodo sono molto favoriti i viaggi e gli spostamenti che vi porteranno ad ampliare i vostri orizzonti professionali, a capire in quali sentieri nuovi inoltrarsi. In altre parole, otterrete spunti molto utili per effettuare nuovi investimenti. L’energia mentale è in piena forma e vi consentirà di comunicare con prontezza e abilità. E ciò è ottimo per chi ricopre un ruolo da leader oppure è impegnato in un percorso formativo. La settimana è interessante anche per chi intende risolvere con successo una noiosa questione burocratica.

Scorpione

Amore: il cielo è positivo, pronto a garantire bellissime sorprese, notti bollenti, costellate di flirt piccanti! La settimana scorrerà veloce e sarà contraddistinta da cambiamenti importanti. Le stelle svelano che i cuori solitari in cerca dell’anima gemella saranno accontentati. Ci saranno incontri interessanti che renderanno le giornate meno noiose. Con il partner, vivrete attimi armoniosi e sereni, ove finalmente riuscirete a chiarirvi in merito ad una questione che vi ha tenuto distanti, lontani. Ora più che mai saprete apprezzare al meglio i piaceri dell’intimità, dello stare bene in famiglia. Non ci saranno mezze misure nel rapporto con la dolce metà: vi sorprenderete con piccoli ma significativi gesti a vicenda. Vi godrete il tepore degli affetti e in casa, finalmente, respirerete un’atmosfera più tranquilla e serena.

Lavoro: la carriera vi chiederà più impegno del solito… e ne varrà veramente la pena. Penserete a come migliorare le entrate, soprattutto in vista di uscite preventivate già da un bel po’ di tempo. Efficienza e costanza daranno slancio ai vostri progetti. Tenete gli occhi bene aperti su eventuali rivalità e concorrenze sleali che potrebbero nascere in ufficio e soprattutto, non lasciatevi ingannare dai colleghi interessati solo a trarre un guadagno dal vostro modo di essere che è gentile, cortese e sempre disponibile con tutti. Chiarite con chi è interessato solo a “sfruttarvi”. L’oroscopo annuncia un periodo in cui sarete molto riflessivi e attenti. La settimana è ideale, dunque, per iniziare a programmare gli obiettivi da raggiungere entro i prossimi mesi.

Sagittario

Amore: c’è molta irrequietezza nel vostro animo che vi porta a scappare via da situazioni sentimentali statiche, piatte, ingrigite dalla routine. E lo stato d’animo di questi giorni, potrebbe portarvi a battibeccare con la persona amata. Se l’amore è forte, se il sentimento è stabile e duraturo, riuscirete ad attraversare anche questa tempesta! Ed Eros vi verrà in soccorso, facendovi vivere notti magiche tra le lenzuola! I cuori solitari, invece, avranno modo di ricominciare con nuove importanti prospettive una relazione che, nei mesi addietro, sembrava essere finita per sempre. C’è chi, inoltre, s’innamorerà perdutamente come un adolescente e si accorgerà di essere ricambiato! Analizzate i presupposti. Se sono solidi e duraturi, allora l’unione, con il passar dei giorni, potrebbe tramutarsi in qualcosa di serio e di affidabile, proprio quello che state cercando!

Lavoro: si apre una fase dalle prospettive interessanti. La mente è riflessiva, lucida, razionale, pronta a prendere scelte logiche, dettate dal buon senso. Chi ha cambiato lavoro e si ritrova a vivere una nuova situazione a livello professionale, riuscirà ad adattarsi ai cambiamenti con grinta ed energia. Chi deve firmare contratti, specie di natura immobiliare, deve procedere con estrema cautela per evitare piccoli errori di distrazione. L’entusiasmo che caratterizza le vostre giornate in questo periodo potrebbe essere mal incanalato e sfociare in superficialità, avventatezza. Nell’ambito di un nuovo progetto, mostratevi ottimisti ma evitate di azzardare passi falsi. Studiate attentamente tutte le mosse prima di procedere allo step successivo.

Capricorno

Amore: la concretezza e la maggiore fiducia nelle proprie capacità seduttive vi porteranno a manifestare ciò che provate verso una persona molto significativa. Con il partner, invece, avrete la possibilità di condividere un progetto impegnativo. Complicità, dolcezza ed una inaspettata tenerezza vi regaleranno giornate all’insegna dell’intesa. In altre parole, dialoghi ed emozioni saranno così ben sintonizzati da smussare incertezze e discussioni. I single potranno ulteriormente consolidare i contatti e lanciarsi in nuove conquiste. La settimana è interessante anche per riconciliarsi, non solo con la dolce metà (specialmente se negli ultimi tempi il rapporto è stato un po’ troppo litigioso), ma anche con parenti e amici. Vi preme definire i contorni di una frequentazione intermittente? Non siate frettolosi! Presto avrete le idee più chiare e potrete decidere se chiudere o portarla avanti.

Lavoro: grinta e determinazione saranno i vostri assi nella manica. Contatti nuovi oppure idee molto innovative apriranno la strada a nuove collaborazioni che potranno diventare molto produttive. La carriera richiede impegno e sacrificio. Non abbattetevi se a fine serata arriverete stanchissimi. Presto fioccheranno promozioni, lodi e gratificazioni nonché possibilità di stipulare contratti. L’oroscopo svela che i pianeti vi guardano con occhi benevoli e vi aiutano concretamente a realizzare i vostri sogni nel cassetto ed a scremarli da imprecisioni e da tutto ciò che è superfluo o troppo impegnativo. Possibilità di chiudere accordi vantaggiosi. In arrivo guadagni extra molto interessanti. E molti, proverranno da passioni accantonate e finalmente riprese.

Acquario

Amore: ci saranno incontri molto intriganti, pronti ad accendere le vostre fantasie più intime. La voglia di trasgredire è tanta… attenzione ai colpi di testa se il vostro rapporto è in bilico. Ragionate, riflettete a lungo prima di prendere decisioni dettate dalla fretta o dalla voglia di uscire dal chiuso della routine. Forse non sapete esattamente cosa volete. I cuori solitari saranno in bilico tra la voglia di cercare flirt brevi ma appaganti e il desiderio di approdare verso porti sicuri. Venere è in ottimo aspetto ed aiuta i nativi di ogni decade a concentrarsi su se stessi, a prendere con serenità le proprie decisioni, a rallegrarsi di fronte alle piccole gioie quotidiane. Le relazioni stabili e ben collaudate, invece, tenderanno a formalizzarsi ancora di più. In arrivo graditissime sorprese, quali concepimenti e convivenze.

Lavoro: periodo interessante per lanciarsi in nuovi promettenti investimenti. Sentirete forte il richiamo di conoscere cose nuove. Ciò vi porterà a viaggiare ed a trovare nuove soluzioni. Inoltre, coltiverete interessi mai sperimentati prima d’ora. Ed essi potrebbero generare guadagni che faranno bene alle tasche. Mercurio, come svela l’oroscopo, è il vostro prezioso alleato in questo periodo. Aiuta ad ottenere lodi, qualifiche e promozioni. Il dialogo si fa fluido e chiarificatore: ciò è molto positivo per recuperare un rapporto con un collega che, nelle ultime settimane, è stato caratterizzato da discussioni e recriminazioni. Una proposta insperata da parte del capo vi spiazzerà. Urano mette le ali ai vostri progetti ed alla vostra carriera, continuate così!

Pesci

Amore: vitali e gioiosi, affronterete in modo deciso le insoddisfazioni che stanno logorando il vostro rapporto. L’unione è salda e stabile e la voglia di chiarirsi è tanta perché il sentimento è vero, autentico, profondo. L’oroscopo, dunque, annuncia che le coppie che valgono avranno modo di consolidarsi ancor di più. Convivenze, matrimoni, concepimenti ora saranno possibili più che mai. I repentini transiti astrali, però, potrebbero rendervi molto emotivi… per fortuna, si tratterà di una fase transitoria che cederà il posto ad armonia e serenità. Marte suggerisce di tenere gli occhi bene aperti e di non lasciarsi andare a confidenze intime con quelle persone che si mostrano ambigue e poco sincere o che sembrano nascondere qualcosa. I single potrebbero fare fatica a lanciarsi in nuove avventure a causa di vecchie ruggini con un ex partner. Le stelle, in compenso, offrono tante occasioni per innamorarsi colpi di fulmine in arrivo!

Lavoro: i pianeti vi rendono molto dinamici questa settimana! E tutto questo “movimento” vi porterà a chiudere accordi molto vantaggiosi e ad accrescere i vostri guadagni. In ufficio mostratevi disponibili con i colleghi che hanno bisogno di aiuto, ma non sottovalutate le vostre priorità. Il cielo è sereno, sgombro di nubi, molto incoraggiante. Istinto, creatività ed ingegno produrranno risultati eccellenti. Cercate di mantenere stabile il vostro operato, evitando anche la più piccola delle distrazioni. Le finanze si fanno più stabili rispetto al passato ed il loro miglioramento avrà ripercussioni molto interessanti anche sul ménage famigliare. Correrete da un impegno all’altro senza sosta e spesso avrete il fiatone! La vita professionale, ora più che mai, è sotto i riflettori. Tenete duro perché all’orizzonte si intravedono bellissime sorprese!

