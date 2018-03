Vola il Movimento 5 stelle in Sardegna: quando sono stati scrutinati quasi 1.500 seggi sul totale di 1.838, con il 42% delle preferenze si conferma il primo partito nell’Isola (rispetto alle Politiche del 2013) e si prepara ad una affermazione nettissima. Il centrodestra ottiene il 30,8% alla Camera e il 31 al Senato, mentre crolla il centrosinistra: 17,7% alla Camera e 17,9% al Senato. Liberi e Uguali si attesta al 3,1% alla Camera e al 2,9% al Senato. In Sardegna si presentava per la prima volta il Progetto Autodeterminazione, lista che raggruppa vari movimenti indipendentisti e sovranisti: ha ottenuto il 2,3% alla Camera e il 2,6% al Senato.

