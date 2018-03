“Ho già chiesto a Orfini di convocare l’assemblea per aprire la fase congressuale al termine della fase di insediamento del parlamento e della formazione del nuovo governo”. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd.

“Non credo che sia possibile evitare un confronto vero dentro il Pd su ciò che è accaduto in questa campagna elettorale, in questi mesi, in questi anni. Sara’ il caso di fare un

congresso serio e risolutivo, non uno che si apre e non finisce mai, ma uno che permetta alla leadership di fare” quello per cui è stato eletto. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd.

